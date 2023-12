information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 16:34

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont promis jeudi 7 décembre des mesures pour normaliser leurs relations. Après 30 ans de conflit pour le contrôle de l’enclave du Haut-Karabagh et l’attaque éclair en septembre dernier par l’Azerbaïdjan, 120.000 Arméniens chassés ont fui. Quid de ces promesses ? Pour Laurent Leylekian, analyste politique, spécialiste de l’Asie mineure et du sud du Caucase, invité de France 24, "c’est une capitulation qui se donne des allures d’une négociation." Explications.