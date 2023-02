information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 11:45

Près d'un an après l'invasion russe, la guerre en Ukraine, et les tensions exacerbées entre Pékin et Washington constituent les principaux enjeux de la Conférence de Munich sur la sécurité qui débute vendredi 17 février. Les précisions de Bruno Daroux, chroniqueur international France 24;