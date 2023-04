Compostelle, Stevenson, Pouldu : les plus beaux chemins de grande randonnée

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 12:44

Parmi les quelques 370 sentiers de grande randonnée (GR) qui sillonnent la campagne française, certains valent particulièrement le détour. Dans le Finistère, le chemin du Pouldu se confond avec la côte bretonne. Ses contrastes de vert et de bleu ont inspiré de nombreux artistes, comme le célèbre peintre Paul Gauguin. Dans les Cévennes, c'est l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson qui a laissé son nom au chemin Stevenson, où l'on peut croiser des ânes. Quant au chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, l'un des plus vieux GR de France, il cache des trésors pour les yeux et l’âme.