Comment sauver Venise des eaux ?

information fournie par France 24 • 06/02/2023 à 16:44

Alors que des milliers de personnes se pressent à Venise cette semaine pour le Carnaval, les autorités sont préoccupées par une menace grandissante. La cité lacustre est l’une des villes les plus belles, mais aussi plus fragiles du monde, confrontée au terrible défi de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique. La cité des Doges est régulièrement touchée par des inondations et si la tendance actuelle se poursuit, elle pourrait disparaître sous les eaux… d'ici la fin du siècle. Notre correspondante fait le point sur les mesures mises en œuvre par la ville pour tenter de se protéger.