information fournie par Boursorama • 04/04/2025 à 17:14

La souveraineté européenne : une thématique d'investissement qui fait de plus en plus parler d'elle, notamment par le prisme de la Défense, mais pas seulement. Une thématique qui a du potentiel selon Jean-Marc Delfieux, Directeur des gestions actions et flexible chez Tikehau Capital.