Comment éradiquer le paludisme et les autres maladies vectorielles ?

information fournie par France 24 • 13/03/2024 à 14:54

Le plus gros fabricant de vaccins au monde, le laboratoire Serum Institute of India, distribuera en Afrique un nouveau vaccin contre le paludisme à compter du mois de mai. Cette maladie tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95 % en Afrique, majoritairement des enfants. Mais une autre solution consistant à modifier génétiquement ces insectes est également envisagée par les scientifiques pour éradiquer toutes les maladies transmises par les moustiques, comme le Zika, la dengue et la fièvre jaune.