Combats dans l'est de la RD Congo : quels efforts diplomatiques pour négocier un cessez-le-feu ?

information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 17:27

Le conflit dans l'Est de la RD Congo se poursuit. Plus de 165 000 personnes ont fui les combats rien qu'au mois de mars, selon l'ONU. La ville de Goma compte plus d'un million de déplacés. Elle est sous la menace du M23, un groupe armé rebelle soutenu par le Rwanda. Selon les dernières informations, ils auraient atteint la périphérie nord de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Comment arrêter les violences dans l'est du pays ? Quels sont les efforts diplomations pour la mise en place d'un cessez-le-feu ? Les explications de Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique à France 24.