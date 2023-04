information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 14:22

Le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre belligérants au Soudan sous l'égide des Etats-Unis est partiellement respecté mardi 25 avril à Khartoum. Dix jours après le début des combats qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés selon l'ONU. Des milliers de personnes fuient au Tchad et au Soudan du Sud voisins.