information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 15:15

Khan Younès reste, jeudi 25 janvier, l'épicentre des combats entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien au lendemain de tirs meurtriers et vivement condamnés contre un refuge de l'ONU abritant des personnes déplacées par la guerre. Les frappes contre le bâtiment de l'agence onusienne auraient fait 12 morts et plus de 75 blessés. Les précisions de Ludovic de Foucaud depuis Jérusalem.