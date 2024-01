information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 10:54

Des hélicoptères militaires israélien mènent toujours des frappes autour de Khan Younès ce mercredi matin. Un peu plus tôt, l'armée affirmait avoir encerclé la principale ville du sud de la bande de Gaza, et des soldats enterraient leurs frères d'armes. Hier mardi, l'armée israélienne a subi ses plus lourdes pertes depuis le début de son opération. 24 soldats tués en une journée dont 21 après un tir de roquette.