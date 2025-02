information fournie par France 24 • 24/02/2025 à 14:27

Prendre position, proposer une mode non genrée, réclamer l’inclusion et pas l’exclusion : ce sont les messages forts exprimés par les designers Jeanne Friot, Walter Van Beirendonck et Louis Gabriel Nouchi. Les maisons japonaises Issey Miyake et Yohji Yamamoto prônent un vestiaire simple, confortable, gorgé de poésie. Et tous, de travailler avec des matières extraordinaires.