information fournie par France 24 • 31/01/2024 à 15:02

La colère des agriculteurs reste intacte après le discours de politique générale de Gabriel Attal. Le Premier ministre a assumé, mardi 30 janvier, que l'issue sur une sortie de crise serait longue et compliquée à trouver. Le président Emmanuel Macron s'empare du dossier et va tenter de négocier un assouplissement des règles à Bruxelles. Roselyne Febvre reçoit Géraldine Woessner, rédactrice en chef du Point, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de Politis.