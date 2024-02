information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 18:54

Aux agriculteurs, Gabriel Attal a concédé des erreurs mais a réussi, en annonçant de nouvelles mesures, à obtenir des principaux syndicats la suspension des blocages. Emmanuel Macron depuis Bruxelles a lui appelé à bâtir un nouveau modèle agricole. La trêve va-t-elle durer? Roselyne Febvre pose la question à Patrice Duhamel, ancien directeur général de Radio France et France télévisions, Bruno Jeudy, directeur de La Tribune Dimanche et Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.