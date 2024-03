Claude Malhuret (Les Indépendants) : "Il faut soutenir l'Ukraine à fond"

information fournie par France 24 • 20/03/2024 à 10:11

Alors que Vladimir Poutine a été très largement réélu, le sénateur de l'Allier Claude Malhuret, président du groupe les Indépendants et membre de la commission des Affaires étrangères, qualifie la Russie de "mafia d’État". Il craint que si l'Union Européenne ne fait pas son maximum pour aider l'Ukraine, le chef du Kremlin continuera sa progression. Car si l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie, Vladimir Poutine et ses alliés chinois, nord-coréens et iraniens répètent à l'envie qu'ils sont "en guerre contre l'Occident".