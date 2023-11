Claude Lelouch, sa bande originale

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 17:14

En soixante ans de carrière et cinquante films au compteur, Claude Lelouch a marqué de son empreinte le cinéma français et international. À l'occasion de la tournée du spectacle "Claude Lelouch, le ciné spectacle symphonique", il partage sa passion pour la musique, qui a toujours tenue une place centrale dans sa filmographie. Avant la sortie de son prochain long-métrage, "Finalement", prévue en 2024, le réalisateur partage son regard sur notre époque, notamment sur le conflit opposant le Hamas à Israël et la multiplication des actes antisémites en France et dans le monde.