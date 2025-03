information fournie par France 24 • 01/03/2025 à 13:42

Le fil est-il cassé entre Kiev et Washington après le clash inédit survenu vendredi entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison Blanche ? Y a-t-il encore une possibilité de négociation entre Américains et Ukrainiens ? Le point avec Guillaume Lasconjarias, historien militaire et professeur à Sorbonne Université. Il était l’invité de l’antenne de France 24 samedi 1er mars.