information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 13:45

Les finances de la France sont dans le rouge. Le déficit de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, plus que les prévisions du gouvernement et bien plus que la limite des 3% fixée par le Pacte de stabilité européen. Doit-on s'inquiéter de ce dérapage budgétaire ? Ali Laïdi reçoit l'économiste Clara Léonard, fondatrice et directrice générale de l'Institut Avant-Garde.