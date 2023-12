information fournie par France 24 • 27/12/2023 à 17:00

L'armée israélienne a confirmé que six Palestiniens ont été tués cette nuit dans une frappe aérienne dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée. Plus de 300 Palestiniens de Cisjordanie occupée ont été tués par des soldats, et dans certains cas par des colons israéliens, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, selon un décompte de l'Autorité palestinienne. Les précisions de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Ludovic de Foucaud.