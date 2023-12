information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 11:22

Alors que les caméras du monde entier se focalisent sur la bande de Gaza et les combats meurtriers qui s’y déroulent entre le Hamas et l’armée israélienne, les violences sont aussi quotidiennes en Cisjordanie. Notre grand reporter, Romeo Langlois, s’est rendu dans des villages des territoires occupés de Cisjordanie, qui subissent régulièrement les raids de colons juifs extrémistes, que l’attaque du 7 octobre a rendu encore plus violents.