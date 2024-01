Cisjordanie : depuis le 7 octobre, Israël a intensifié ses raids dans les villes palestiniennes

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 16:09

Depuis le 7 octobre, Israël a intensifié ses raids dans les villes palestiniennes de Cisjordanie, prenant d'assaut les camps de réfugiés et arrêtant des dizaines de personnes. Israël affirme que ses soldats se défendent contre les militants palestiniens retranchés dans les camps. Les habitants rencontrés par nos envoyés spéciaux disent, eux, vivre dans la peur de voir leur maison détruite par les bulldozers et des membres de leur famille tués par les soldats. Des images vérifiées par nos équipes révèlent que des Palestiniens non armés font partie des victimes de ces incursions. Le reportage en Cisjordanie de Mélina Huet et Andrew Hilliar, avec l’aide de Bassam Abu Alroub.