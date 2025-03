Cisjordanie : à Masafer Yatta, la solidarité entre Israéliens et Palestiniens face aux colons

information fournie par France 24 • 20/03/2025 à 10:58

Dans le sud de la Cisjordanie, le village de Masafer Yatta a été rendu célèbre par le film "No Other Land" (Pas d'autre terre), qui a reçu l’Oscar du meilleur documentaire en 2025. Le film, signé par le Palestinien Basel Adra et l’Israélien Yuval Abraham, raconte le quotidien du village, située dans une région continuellement attaquée par des colons israéliens extrémistes. Ici, une forme d’activisme unique existe entre Israéliens et Palestiniens. Notre reporter, Claire Duhamel, est retournée à Masafer Yatta. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer.