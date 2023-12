information fournie par France 24 • 04/12/2023 à 10:41

Hébron est la ville la plus peuplée et la plus riche de Cisjordanie. Les tensions entre les colons israéliens et les Palestiniens y ont monté d'un cran depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Les soldats israéliens multiplient les contrôles dans la vieille ville pour protéger les quelques 800 colons israéliens qui occupent les maisons situées autour du Tombeau des Patriarches, lieu sacré pour les juifs et les musulmans. Un reportage de Julie Dungelhoeff et James Andre.