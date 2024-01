information fournie par France 24 • 31/01/2024 à 14:56

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez se penchent tout d'abord sur "La zone d’intérêt", du Britannique Jonathan Glazer. Ce film, qui a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes, est en lice pour les Oscars 2024. Il explore l’horreur sans la montrer, en suivant le quotidien et la vie de famille de l'homme à la tête du camp d'Auschwitz… Également à voir en salles, Laetitia Casta, rayonnante dans "Le bonheur est pour demain", et "A man", un thriller multi-récompensé au Japon.