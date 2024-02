Cinéma français : les accusations de violences sexuelles envers des actrices se multiplient

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 11:16

Déjà visé par une plainte de l'actrice Judith Godrèche pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans", Benoît Jacquot fait désormais face à quatre autres femmes qui l'accusent de violences et de harcèlement sexuel. Les actrices Julia Roy, Vahina Giocante, Isild Le Besco et Laurence Cordier témoignent dans le journal Le Monde ce jeudi et dénoncent l'emprise du réalisateur et ses comportements. Des plaintes qui montrent que 6 ans après #MeToo, les actrices françaises continuent à sortir du silence.