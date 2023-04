Cinéma : "Dirty Difficult Dangerous", une fable sensuelle et politique de Wissam Charaf

information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 16:52

Dans cette édition 100 % cinéma de "À l’Affiche", Xavier Leherpeur et Axelle Simon reçoivent le réalisateur libanais Wissam Charaf pour son nouveau film "Dirty Difficult Dangerous", une histoire d'amour à Beyrouth entre une jeune Éthiopienne et un réfugié syrien. Une fable réaliste qui mêle fantastique et sensualité. Autre sortie de la semaine, le très attendu "Beau is Afraid", un film cauchemardesque et horrifique, signé par Ari Aster, dans lequel Joaquin Phoenix tient le rôle principal.