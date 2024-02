information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 16:57

Les regards se tournent vendredi soir vers l'Olympia, à Paris, où se tient la 49e soirée des César, sur fond de libération de la parole autour des violences sexuelles dans le 7e art. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche, devenue figure de proue du #MeToo français après avoir porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques pendant son adolescence, que ces deux cinéastes nient.