Cinéma : à Hollywood, l'intelligence artificielle suscite des craintes et de l'enthousiasme

information fournie par France 24 • 14/06/2023 à 14:18

Le recours à l'intelligence artificielle alimente la grogne des scénaristes à Hollywood, en grève depuis plus de six semaines. Peut-elle finir par remplacer les scénaristes, compositeurs, ou même les acteurs et les chanteurs eux-mêmes ? Quelles expériences ont été menées ? Pour quels résultats ? Face à l'inquiétude des centaines de milliers de personnes qui redoutent de perdre leurs emplois, certains professionnels du secteur du cinéma voient, eux, les avantages de cette nouvelle technologie.