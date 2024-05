Chronique de Cannes : Meryl Streep très émue pour sa Palme d'or d'honneur

information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 16:41

Avec une Meryl Streep toute de blanc vêtue et majestueuse, le Festival de Cannes 2024 s'est offert une magnifique montée des marches pour son ouverture. L'actrice américaine n'avait jusqu'à présent fait qu'une seule apparition sur la Croisette. C'était il y a 35 ans pour "Un cri dans la nuit", qui lui avait alors valu le prix d'interprétation. Inoubliable dans "Le choix de Sophie", "Sur la route de Madison" et "Le diable s’habille en Prada", l'actrice de 74 ans est toujours une icône d’Hollywood et a cumulé 21 nominations aux Oscars. Elle a reçu sa Palme d'or d’honneur des mains de l’actrice français Juliette Binoche. Très émues, elles ont déclaré ensemble la 77e édition du festival de Cannes ouverte.