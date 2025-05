information fournie par France 24 • 05/05/2025 à 10:39

Alors que plusieurs grandes universités américaines subissent des coupes de financement sans précédent, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen lancent ce lundi à la Sorbonne, à Paris, l’initiative "Choose Europe for Science", destinée à attirer des chercheurs en quête de stabilité. Mais l’Europe, et la France en particulier, sont-elles vraiment prêtes à les accueillir ?