information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 13:26

Emmanuel Macron a tenté à Washington de remettre l’Europe au centre du jeu dans les négociations entre les États-Unis et la Russie sur un cessez-le-feu en Ukraine. Le chef de l’État a évoqué un possible déploiement de troupes européennes pour vérifier que la paix soit respectée. De son côté, Donald Trump veut un accord avec Kiev pour exploiter les terres rares ukrainiennes. Pour Chloé Ridel, députée européenne et porte-parole du PS, "Trump veut racketter les Ukrainiens".