information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 15:28

En novembre 2022, plusieurs milliers de jeunes Chinois ont manifesté contre les confinements liés à la pandémie de Covid-19, contre les tests PCR, et pour plus de libertés. Le mouvement a été étouffé en quelques jours et la politique "zéro Covid" démantelée. Mais si la jeunesse chinoise a osé s’exprimer malgré les risques, c’est que son mécontentement va plus loin que les mesures sanitaires. Reportage de Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen.