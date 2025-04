Chimamanda Ngozi Adichie, auteure nigériane : "L’amitié féminine est un acte révolutionnaire"

information fournie par France 24 • 07/04/2025 à 15:10

Rencontre avec l’une des voix les plus essentielles de la littérature contemporaine, la nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui explore la question raciale, la condition féminine et les classes sociales à travers ses œuvres. Sa carrière littéraire prend son envol au début des années 2000 avec son premier roman, "L’Hibiscus pourpre". Connue pour sa plume féministe, ses romans tels "Americanah" enthousiasment les lecteurs. Autrice prolifique, maintes fois récompensée, elle vient de publier "L’Inventaire des rêves", une exploration profonde de la vie des femmes, sans tabou, à la fois actuelle et intemporelle. Elle s’entretient avec Eve Jackson.