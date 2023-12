information fournie par France 24 • 14/12/2023 à 11:19

Au Chili, le nouveau projet de Constitution sera soumis à référendum dimanche. Depuis plus de trois ans, le pays débat et vote pour tenter de remplacer le texte en vigueur, imposé en 1980 par la dictature d’Augusto Pinochet. Cette fois, l’extrême-droite a eu la main sur la dernière proposition, après une précédente rejetée il y a un peu plus d’un an. Décryptage avec Sofia Perez, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique Latine.