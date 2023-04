information fournie par France 24 • 19/04/2023 à 15:00

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l’Affiche" Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent le comédien Raphaël Quenard. À 31 ans, il occupe le premier rôle dans "Chien de la casse" de Jean-Baptiste Durand pour incarner une amitié toxique au côté d’Anthony Bajon. De plus en plus demandé par les réalisateurs, le jeune acteur est déjà comparé à Patrick Dewaere, Gérard Depardieu ou Benoît Magimel.