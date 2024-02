Château de Versailles : Christophe Leribault nommé nouveau président

information fournie par France 24 • 14/02/2024 à 14:59

Après avoir été président des musées d’Orsay et de l’Orangerie, Christophe Leribault a été nommé président du Château de Versailles. Sa nomination sera officialisée en Conseil des ministres ce mercredi 14 février. Qui est ce nouveau roi ? Pour Ariane Warlin, journaliste, auteure du livre « la face cachée du Louvre. Enquête sur les dérives du musée le plus célèbre au monde » (Ed Michalon), invitée de France 24, "on espère vivement qu’il parviendra à faire revenir le public au Château de Versailles".