information fournie par Boursorama • 11/04/2023 à 13:36

L'entreprise américaine OpenAI vient de présenter GPT-4, la nouvelle version de ChatGPT qui va permettre à l'intelligence artificielle d'être plus créative et collaborative que jamais. Est-ce plus que jamais une thématique d'investissement porteuse ? Réponse avec Wesley Lebeau, gérant Actions Thématiques chez CPR AM.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.