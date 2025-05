information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 13:17

Depuis quarante ans, elle traverse les mondes de l’art, de la musique et du cinéma… Charlotte Gainsbourg entre pour la première fois dans celui de la danse avec la série américaine "Étoile". Avec son élégance très française, elle incarne une directrice de ballet prête à tout pour sauver sa compagnie… Diffusée sur Prime Vidéo, la série offre une plongée légère dans un monde d’excellence, tournée entre Paris et New York, avec Luke Kirby, et Lou de Laâge.