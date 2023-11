information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 18:12

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) et ex-ministre sous Laurent Gbagbo, dit douter des raisons sécuritaires pour lesquelles les autorités ivoiriennes ont annulé le meeting de son parti qui était prévu à Abidjan. Il estime qu'il ne faut pas crisper la situation inutilement et "faire peur aux Ivoiriens". Au sujet de l'éventuel retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il espère que "cela puisse se régler par la voie du dialogue."