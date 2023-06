Changement climatique : Miami tente de s'adapter à la montée des eaux

information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 14:12

Miami est l'une des villes les plus exposées au changement climatique sur le continent américain. Depuis 1981, le niveau de l'océan a déjà augmenté de 20 cm dans le sud de la Floride et cette tendance va s'accélérer. Les autorités tentent de ralentir le phénomène en reconstruisant les plages et certains habitants surélèvent leurs habitations. Des solutions à court terme qui ne pèsent pas lourd face à une montée des eaux qui pourrait atteindre 2 mètres 50 au cours des 100 prochaines années.