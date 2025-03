information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 12:54

Ce 21 mars marque la première journée internationale des glaciers de l’histoire. Avec le réchauffement climatique, ils fondent de plus en plus vite. Le Pérou compte plus de 2000 glaciers mais ils ne cessent de se réduire. En 50 ans, ils ont perdu plus de la moitié de leur surface. Un changement de paysage aux conséquences catastrophiques pour les habitants des Andes. L’eau qu’ils consomment chaque jour se retrouve contaminée aux métaux lourds. Reportage d'Agathe Fourcade et Martin Chabal.