Chanceline Mevowanou, l'histoire d'un engagement féministe

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 16:51

"Briser le conditionnement" de la société patriarcale au Bénin, telle est la ligne directrice de Chanceline Mevowanou, militante féministe et fondatrice du collectif "Jeunes filles actrices du développement". Créer des espaces de parole pour les jeunes filles afin de dénoncer les violences mais aussi les informer sur leurs droits et agir auprès de l'État afin de renforcer la loi sur l'avortement, sont les différentes actions mises en oeuvre pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans le pays.