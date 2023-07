Chambrier veut changer les dirigeants pour effacer "la corruption qui a gagné le terrain" sous Bongo

information fournie par France 24 • 10/07/2023 à 12:38

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août, pour laquelle il est, pour l'heure, favori face à une opposition très désunie. Parmi ses opposants les plus farouches, Alexandre Barro Chambrier, du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), ancien ministre des Bongo père et fils, a été investi dimanche candidat de son parti. Pour une analyse approfondie, FRANCE 24 reçoit Douglas Yates, professeur de sciences politiques et de politique africaine à l'American Graduate School of International Relations and Diplomacy et chargé de cours à l'Université de Cergy-Pontoise.