information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 14:37

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de À l'Affiche, Natacha Vesnitch et Thomas Baurez se penchent sur le cas de "Challengers" de l’Italien Luca Guadagnino. Ce "Jules et Jim" version tennis avec Zendaya, Mike Feist et Josh O’Connor n'a pas convaincu Thomas Baurez...