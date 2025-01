information fournie par France 24 • 31/01/2025 à 17:58

Tout un chacun peut l'essayer car il est en accès libre. R1, l'un des derniers modèles d'intelligence artificielle de la société chinoise DeepSeek, a semé un vent de panique dans la Silicon Valley et suscité parfois beaucoup d'espoir ailleurs dans le monde. Sa promesse : consommer moins d'énergie, être plus ouverte et prendre moins de place. Faut-il laisser s'inviter ce type d'IA dans notre quotidien ?