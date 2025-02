information fournie par France 24 • 28/02/2025 à 16:36

Les César fêtent leurs 50 ans cette année, avec pour l'occasion une présidente de choix : l'actrice Catherine Deneuve. La compétition est plus que jamais serrée notamment entre "Le Comte de Monte-Cristo" et "L’Amour ouf", respectivement nominés 14 et 13 fois. Zoe Saldana et Pierre Niney sont en course pour le César de la meilleure actrice et du meilleur acteur.