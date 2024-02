information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 12:19

Israël recrute des dizaines de milliers de travailleurs en Inde. Le pays doit remplacer rapidement la main-d’œuvre palestinienne, employée de longue date dans la construction mais à présent privée de permis de travail à cause de la guerre avec le Hamas à Gaza, et des milliers d'indiens sont prêts à risquer leur vie pour aller vivre en Israël plutôt que de subir le chômage de masse dans leur région. Reportage de Nabeel Ahed, Khansa Juned et Selma Daoui pour France 24.