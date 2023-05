Ces deux chercheuses africaines en intelligence artificielle impressionnent le monde entier

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 19:58

Les deux chercheuses tunisiennes Rihab Gorsane et Omayma Mahjoub se sont alliées à des scientifiques sud-africains pour publier un article de recherche en intelligence artificielle remarqué fin 2022 aux États-Unis. Leur aventure a inspiré la création d'un film intitulé "Cape To Carthage". Leur combat se rapproche de celui d'Indaba, un collectif qui veut valoriser une intelligence artificielle plus fine, en s'appuyant notamment sur la diversité de langues du continent africain.