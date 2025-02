information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 15:21

Compositeur, producteur et musicien, Cerrone est le parrain du disco français et de la french touch. Aux platines des clubs et des festivals depuis plus de 50 ans, il continue d'inspirer des générations de musiciens. Ses tubes "Give me Love" ou "Supernature" ont fait vibrer le monde entier lors des cérémonies des JO de Paris. Entre deux concerts, il prend le temps de nous parler de son dernier album "Disco Symphony", qui revisite ses plus grands succès avec un orchestre symphonique.