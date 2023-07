Cérémonie des JO Paris-2024 : le directeur artistique Thomas Jolly prépare "le spectacle d'une vie"

information fournie par France 24 • 26/07/2023 à 14:22

À un an du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris-2024, l’art et le sport se mêlent aux festivités. Rencontre avec le metteur en scène Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture. Une nouvelle discipline olympique, le breakdance, fera son apparition et Paris va vibrer au rythme des battles. Cet été, le festival Formes Olympiques mêle performances sportives et artistiques dans la capitale. Enfin, découvrez les chefs étoilés qui vont cuisiner pour les athlètes.