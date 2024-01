information fournie par France 24 • 31/01/2024 à 11:05

La République centrafricaine, au cœur du continent, couvre une superficie de 623.000 km2 et possède plusieurs millions d’hectares de pâturages largement sous exploités. Elle constitue l'une des zones indispensables pour la survie du bétail dans la sous-région. Mais la transhumance transfrontalière qui s’observe chaque année pendant la saison sèche entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique est à l'origine de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs.